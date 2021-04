“22 contro la Terra”, il nuovo corto Disney e Pixar dal 30 aprile su Disney+ (Di venerdì 23 aprile 2021) Vi siete mai chiesti cos’abbia contro la Terra la nuova anima 22 nel film Disney e Pixar di successo del 2020 Soul? Un nuovo cortometraggio targato Pixar Animation Studios ritrova quest’anima scettica molto prima del suo incontro con Joe Gardner. In 22 contro la Terra, disponibile su Disney+ dal 30 aprile, Paola Cortellesi torna nell’Ante-Mondo per prestare nuovamente la propria voce alla vivace e sarcastica anima 22. Ambientato prima degli eventi di Soul, il cortometraggio originale è diretto da Kevin Nolting, veterano di Pixar da 21 anni. “Durante la realizzazione di Soul, abbiamo parlato del motivo per cui una nuova anima non voglia vivere ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Vi siete mai chiesti cos’abbialala nuova anima 22 nel filmdi successo del 2020 Soul? Unmetraggio targatoAnimation Studios ritrova quest’anima scettica molto prima del suo incon Joe Gardner. In 22la, disponibile su+ dal 30, Paola Cortellesi torna nell’Ante-Mondo per prestare nuovamente la propria voce alla vivace e sarcastica anima 22. Ambientato prima degli eventi di Soul, ilmetraggio originale è diretto da Kevin Nolting, veterano dida 21 anni. “Durante la realizzazione di Soul, abbiamo parlato del motivo per cui una nuova anima non voglia vivere ...

