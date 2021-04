130 migranti annegati al largo della Libia Sea-Watch denuncia | «L’Ue ha negato i soccorsi»

Advertising

caritas_milano : “Le nostre vite finiscono il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose davvero importanti” M.L.King Strage a… - robertosaviano : Nel Canale di Sicilia sono annegate 130 persone. Le autorità europee ne erano al corrente e le hanno lasciate morir… - repubblica : ?? Migranti, 130 morti al largo della Libia, foto shock della strage. Sea Watch: 'Ue e Frontex sapevano della richie… - mela_ciof : RT @EleonoraCamilli: Ma un esponente del Governo che dica una frase, magari anche solo di circostanza, su questa ennesima tragedia del mare… - LelloConso : RT @myrtamerlino: Erano 130 persone, non 130 #migranti. E ora si teme siano tutte annegate. L'ennesima strage nell'indifferenza generale,… -

Ultime Notizie dalla rete : 130 migranti

Avvenire

Per rendere l'idea dell'inferno di acqua in cui si sono ritrovati i 120 -che erano a bordo delle imbarcazioni in difficoltà, Porro racconta: 'Non ho difficoltà ad ammetterlo, ho passato ...La polemica sul salvataggio 'persone annegate. Le autorità dell'Ue e Frontex sapevano del caso di emergenza, ma hanno negato il salvataggio. L'Ocean Viking è arrivata sulla scena, solo per ...Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Ci sono 130 morti annegati. L’assillo di tutti dovrebbe essere evitare che si ripetano stragi del genere, non speculare come fa Salvini. Le persone sono inviolabili, non ...Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Non basta dire ‘mai più’ davanti al naufragio costato oggi la vita a 130 persone nel Mediterraneo. Se come europei vogliamo essere all’altezza dei valori che predichiamo, ...