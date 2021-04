10 cocktails caraibici da preparare a casa

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 aprile 2021) Frutti tropicali, un buon rum, profumo di menta e una spruzzata di lime, in pochi minuti vi ritroverete ai Caraibi senza neanche essere usciti di casa. E se alzate il volume della salsa in sottofondo e chiudete gli occhi, potreste anche immaginarvi a sorseggiare un fresco Mojito in una via assolata dell’Avana, una dolce Piña Colada a Puerto Rico o un afrodisiaco Mama Juana sulle spiagge bianche di Santo Domingo.