Zucchine al forno con pomodori | gustose e dietetiche!

(Di giovedì 22 aprile 2021) Un buon contorno può trasformare un secondo un po’ anonimo in una cena davvero interessante. Inventarne sempre di nuovi e che siano anche veloci da preparare, spesso, è una vera impresa. Per questo oggi impareremo a fare lecon ial. Velocissime e davveroaccontenteranno tutti, nessuno sindacherà se la portata principale è un semplice petto di pollo ai ferri! E, noi, con una minima spesa e ancora meno lavoro avremo risolto un problema che si presenta proprio tutte le sere. Alla fine ci stancheremo di preparalo perché ce lo chiederanno continuamente! Ingredienti 2, 15ni rossi, qualche foglia di basilico, olio extra vergine d’oliva q.b., 40 grammi di parmigiano, una manciata d’origano, sale qb. Preparazione Laviamo le ...

Advertising

dxlusvoni : RT @combatp0p: quanto sono buone le zucchine quanto sono versatili le puoi fare fritte bollite soffritte arrostite al forno e sono sempre i… - moonaddiction_ : RT @combatp0p: quanto sono buone le zucchine quanto sono versatili le puoi fare fritte bollite soffritte arrostite al forno e sono sempre i… - de_martino_luca : RT @combatp0p: quanto sono buone le zucchine quanto sono versatili le puoi fare fritte bollite soffritte arrostite al forno e sono sempre i… - label0z : RT @combatp0p: quanto sono buone le zucchine quanto sono versatili le puoi fare fritte bollite soffritte arrostite al forno e sono sempre i… - andy_black_0 : RT @combatp0p: quanto sono buone le zucchine quanto sono versatili le puoi fare fritte bollite soffritte arrostite al forno e sono sempre i… -

Ultime Notizie dalla rete : Zucchine forno

NonSoloRiciclo

Se vogliamo dare un tocco di classe al piatto possiamo aggiungere, prima di mettere in, cipolle, melanzane o. Se questo articolo è stato utile consigliamo anche la lettura di " ......DI ZUCCA CROCCANTI IN PASTELLA FIORI DI ZUCCA FRITTI E ALFRITTELLE DI FIORI DI ZUCCA FIORI DI ZUCCA RIPIENI ALRIGATONI FIORI DI ZUCCA E SPECK TORTA SOFFICE AI FIORI DI ZUCCA E...Zucchine al forno con pomodori: gustose e dietetiche! Un buon contorno può trasformare un secondo un po' anonimo in una cena davvero interessante. Inventarne sempre di nuovi e che siano anche veloci d ...Oggi ho preparato una deliziosa TORTA RUSTICA CON BROCCOLETTI, ALICI E POMODORINI, una ricetta semplice e ricca di sapore. Una torta salata ottima per un ...