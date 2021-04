Zaia | “Col coprifuoco alle 22 rischiamo la stagione turistica | non esiste”

Leggi su dire

(Di giovedì 22 aprile 2021) VENEZIA – Col coprifuoco alle 22 “è a rischio la stagione turistica. Non esiste“. È netto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che oggi in conferenza stampa ha lanciato l’ennesimo appello al Governo perché torni sui suoi passi e cambi il decreto approvato ieri in Consiglio dei Ministri. Col coprifuoco alle 22 fino a fine luglio, attacca Zaia, “mettiamo a rischio la stagione turistica. Non esiste. Il cliente ci metti una vita a fartelo e un secondo a perderlo”. Ad esempio, cita il governatore, “quello che dice oggi l’ambasciatore americano fa venire i brividi. Voi comprereste un pacchetto vacanza col rischio di chiudervi in albergo alle 22? È chiaro che poi i turisti guardano altri Paesi che non hanno il coprifuoco”.