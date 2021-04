Younes Bendjima | chi è il modello-imprenditore che ha scommesso sugli States

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 22 aprile 2021) Voglio le cose migliori nella mia vita /Perciò lavoro sodo/ Fratello, mettiti in mezzo ai miei affari e ti ammazzo. Hustler’s Ambition, 50 Cent Alla fine,chiede di aggiungere un’ultima cosa: «Vorrei parlare di Instagram». Francese di Lione, figlio di genitori algerini, educato alla scuola dalla boxe, partito per l’America a 17 anni, prima a New York e poi a Los Angeles (dove per un certo periodo si è accompagnato a Kourtney Kardashian, ma è storia vecchia, nonché uno dei topic di conversazione non graditi),dei propri sogni, scandisce bene: «I giovani non hanno ancora iniziato a vivere e sentono già di aver fallito. Credono che chiunque sia bello, ricco e di successo. Non distinguono tra realtà e finzione: bisognerebbe ricordare loro che l’erba che desiderano non è mai verde ...