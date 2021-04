WTA Stoccarda 2021 | risultati 22 aprile | Svitolina elimina Kerber | ai quarti anche Aryna Sabalenka

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il torneo Porsche Tennis Grand Prix, di categoria WTA 500, che si gioca sulla terra battuta al coperto di, in Germania, vede oggi disputarsi altri cinque incontri, gli ultimi degli ottavi di finale, mentre domani si giocheranno tutti i. Non ci sono azzurre in questo torneo. La sfida di cartello va all’ucraina Elina, testa di serie numero 4, che supera in due partite la padrona di casa, la teutonica Angelique, sconfitta per 7-6 (4) 6-3, mentre fatica la ceca Karolina Pliskova, testa di serie numero 6, che vince in rimonta sulla lettone Jelena Ostapenko per 6-7 (7) 6-4 6-3. Non delude la numero 2 del seeding, la romena Simona Halep, che liquida la ceca Marketa Vondrousova con un perentorio 6-1 6-3 e domani affronterà la russa Ekaterina Alexandrova, la quale supera ...