World Padel Tour ad Alicante | fase finale Dove vederla e quando

(Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo 5 giorni di incontri per le fasi eliminatorie, sedicesimi e ottavi di, da domani si entra nella, clou della seconda tappa delche si sta giocando ad. Tutti i riflettori saranno puntati sul campo centrale del Centro Tecnico della città. Ma se non siete nella bellissima località spagnola, potete tranquillamente vedere tutte le partite comodamente seduti sul divano di casa.vedere la? Da domani mattina, venerdì 23 aprile, sarà l’emittente Sky a trasmettere ladel torneo. Sul canale Sky Arena domani dalle ore 9,00 tutti gli incontri dei quarti dimaschili e femminili che si ...

E allora Claudia Jensen Sirvent, dopo aver superato la fase di qualificazione così da guadagnarsi un posto nel Quadro Final dell'Estrella Damm Alicante Open, seconda tappa del circuito..."El Turquito", che con lo spagnolo forma la quarta miglior coppia del circuito, è arrivato nelTour da giovanissimo , insieme ai tanti volti nuovi argentini che oggi popolano i piani alti ...Da Madrid ad Alicante: la Spagna ospita il secondo torneo del World Padel Tour a cui partecipano i migliori giocatori del mondo. Appuntamento dal 23 aprile live su Sky Sport Arena. Domenica le finali ...Chingotto-Tello, vincono in rimonta la partita valida per il passaggio ai quarti di finale. Battuti in 3 set Luque e Dasi.