William e Harry separati per sempre? Era Lady Diana a tenerli insieme? (Di giovedì 22 aprile 2021) La relazione tra il principe William e il fratello Harry era invidiabile. I due fratelli erano complici e uniti: scherzavano e ridevano in pubblico, si proteggevano nella vita privata. E in fondo, anche tra alti e bassi, l'uno c'è sempre stato per l'altro. Eppure, però, ad un certo punto l'armonia si è rotta e "hanno preso strade diverse" per loro stessa ammissione. Ciò che li ha sempre uniti è stata la madre, Lady Diana: riuscirà ancora adesso a riunirli? Lady Diana tiene ancora uniti Harry e William Sono molti i video passati in cui si vede Lady Diana che gioca con i suoi figli. In fondo la prima moglie del principe Carlo ha sempre desiderato svolgere il suo ruolo di ...

