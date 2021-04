Wild card e più introiti: gli effetti della Superlega sulla Champions League (Di giovedì 22 aprile 2021) L’ultima settimana verrà ricordata per tanto tempo dagli amanti del calcio. Se è vero che la Superlega è durata poco meno di 48 ore è anche vero che qualche strascico lo lascerà. Non solo l’opinione pubblica e i tifosi continueranno ad avere un tema di cui discutere negli studi televisivi, sui giornali o nei bar sport, ma probabilmente anche il sistema di competizioni UEFA potrebbe subire delle variazioni. I vertici dell’organo Europeo sembrerebbero infatti alle prese con delle modifiche da apportare alla nuova Champions League. La competizione presentata lo scorso lunedì dovrebbe partire nel 2024 ma potrebbero cambiare regole e tempistiche già nelle prossime settimane. Le possibili modifiche alla nuova Champions League Il presidente Ceferin e gli altri componenti dell’esecutivo UEFA starebbero ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) L’ultima settimana verrà ricordata per tanto tempo dagli amanti del calcio. Se è vero che laè durata poco meno di 48 ore è anche vero che qualche strascico lo lascerà. Non solo l’opinione pubblica e i tifosi continueranno ad avere un tema di cui discutere negli studi televisivi, sui giornali o nei bar sport, ma probabilmente anche il sistema di competizioni UEFA potrebbe subire delle variazioni. I vertici dell’organo Europeo sembrerebbero infatti alle prese con delle modifiche da apportare alla nuova. La competizione presentata lo scorso lunedì dovrebbe partire nel 2024 ma potrebbero cambiare regole e tempistiche già nelle prossime settimane. Le possibili modifiche alla nuovaIl presidente Ceferin e gli altri componenti dell’esecutivo UEFA starebbero ...

