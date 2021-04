(Di giovedì 22 aprile 2021) Definita la5odei2020/. Nelle semifinali di giovedì 22 aprile, i Canarini hanno infatti superato in appena tre set Piacenza, che dopo un buon avvio di primo parziale si è fatta rimontare ed è poi crollata alla distanza. Tra gli uomini di Andrea Giani in evidenza Paul Buchegger (16 punti) e il capitano Nemanja Petric (10 punti), mentre tra i piacentini di coach Bernardi solamente lo schiacciatore Oleg Antonov è andato in doppia cifra (10 punti). Nella seconda semi, i meneghini si sono invece imposti in rimonta su Verona al quarto set. Primo set molto combattuto, con gli scaligeri che trovano l’allungo decisivo nele si aggiudicano il set. La ...

Advertising

Brianmsk_ : RT @pilloledivolley: Playoff 5° - semifinali: Milano rimonta Verona, s’impone 3-1 e conquista la finale. Domenica i meneghini sfideranno Mo… - EwaMac1 : RT @pilloledivolley: Playoff 5° - semifinali: Milano rimonta Verona, s’impone 3-1 e conquista la finale. Domenica i meneghini sfideranno Mo… - yuki_volley_14 : RT @pilloledivolley: Playoff 5° - semifinali: Milano rimonta Verona, s’impone 3-1 e conquista la finale. Domenica i meneghini sfideranno Mo… - sportface2016 : #volley #cheplayoff #Volley, #Playoff 5o posto #Superlega 2021: la finale sarà #Modena-#Milano - Mayu47416497 : RT @pilloledivolley: Playoff 5° - semifinali: Milano rimonta Verona, s’impone 3-1 e conquista la finale. Domenica i meneghini sfideranno Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Playoff

Teleradiopace

E' già tempo di pensare a Gara 2 delle semifinaliper BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e Prisma Taranto. In archivio la sfida del PalaMazzola, vinta 3 - 2 dai padroni di casa, ora in vantaggio nella serie (al meglio delle cinque). Domenica si ...Poi da fine ottobre sino ad oggi, tra regular season e, in campionato abbiamo perso solo ... Dopo il completamento di questa esperienza passa a SparklingMilano, società militante nel ...I gialloblù di Giani si impongono per 3-0 al PalaBanca: ora sfida decisiva per l'Europa contro Milano o Verona ...Modena sfrutta i tanti errori dei biancorossi e vince 3-0 al PalaBanca, la stagione di Piacenza termina qui Per quanto visto sul campo non c’è niente da recriminare: Modena è nettamente superiore e in ...