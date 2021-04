Voglio il Pillon del giorno dopo! Senatore, mi salvi dall’inferno (Di giovedì 22 aprile 2021) Carissimo e stimatissimo Pillon, chi le scrive è un battezzato che nel corso del tempo si è allontanato dalla Chiesa, questo allontanamento per me è fonte di pena e sofferenza interiore e io, se mi passa l’espressione, vorrei prendere il Pillon del giorno dopo, per non rimanere incinta del mio ateismo strisciante. Ho paura, ho paura di non andare in paradiso. Ci sono delle domande che mettono in crisi il mio sincero tentativo di ravvedimento dal bieco materialismo che attanaglia la mia mente (avrei voluto scrivere spirito) e la nostra società consumistica. Vorrei che mi salvasse dall’inferno, le chiedo di rispondere a queste domande che continuano a turbarmi: risorgeranno anche i nostri corpi? Risorgerà anche la mia voglia di fare l’amore insieme al corpo? In paradiso sarà possibile fare l’amore liberamente? Ci sarà la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Carissimo e stimatissimo, chi le scrive è un battezzato che nel corso del tempo si è allontanato dalla Chiesa, questo allontanamento per me è fonte di pena e sofferenza interiore e io, se mi passa l’espressione, vorrei prendere ildeldopo, per non rimanere incinta del mio ateismo strisciante. Ho paura, ho paura di non andare in paradiso. Ci sono delle domande che mettono in crisi il mio sincero tentativo di ravvedimento dal bieco materialismo che attanaglia la mia mente (avrei voluto scrivere spirito) e la nostra società consumistica. Vorrei che mi salvasse, le chiedo di rispondere a queste domande che continuano a turbarmi: risorgeranno anche i nostri corpi? Risorgerà anche la mia voglia di fare l’amore insieme al corpo? In paradiso sarà possibile fare l’amore liberamente? Ci sarà la ...

ilfattoblog : Voglio il Pillon del giorno dopo! Senatore, mi salvi dall’inferno - esset64 : @radio_zek Ma gli altri dove sono?!?possibile essere ostaggi solo di #pillon ? Non ci voglio credere - ultimora_pol : #Italia #Senato Massimiliano #Romeo (#Lega|ID): 'Nella scuola non voglio che venga imposto un modello, che sia il m… - sgretolata : - etero, visto che chiedete tanto 'che si fa per gli etero?'. Voglio vedere se qualcuno scambia Pillon per omosessu… - altemaree : Forse voglio Pillon morto. Questa cosa così lucida mi destabilizza. -