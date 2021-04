Vlahovic, il contratto tiene in ansia la Fiorentina (Di giovedì 22 aprile 2021) FIRENZE - È tutta una questione di numeri: dal punto di vista dei gol ma anche dei milioni che i vari club sono già disposti a mettere sul piatto per accaparrarsi Vlahovic , l'attaccante rivelazione ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 aprile 2021) FIRENZE - È tutta una questione di numeri: dal punto di vista dei gol ma anche dei milioni che i vari club sono già disposti a mettere sul piatto per accaparrarsi, l'attaccante rivelazione ...

Advertising

infoitsport : Vlahovic, il contratto spaventa la Fiorentina. La sfida di Commisso - sportli26181512 : Fiorentina, il contratto di Vlahovic tiene tutti con il fiato sospeso: Che Dusan Vlahovic fosse ambito da tutti orm… - violanews : Ancora non è definito come far rinnovare #Vlahovic con la #Fiorentina - firenzeviola_it : CDS, Contratto di Vlahovic tiene in ansia Firenze - sportli26181512 : Fiorentina, 40 milioni per Vlahovic: il Milan considera la cifra elevata: Dusan Vlahovic resta nel mirino del Milan… -