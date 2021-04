“Viva Salvini | stiamo tutti con lui” gridano i big della Lega… ma Giorgetti?

Leggi su dire

(Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – “Tutti allineati, tutti dietro al capo, Salvini ha chiamato e hanno risposto… però, c’è un però: non s’ode Giorgetti“, spiega un leghista di vecchia data ancora attivo a livello istituzionale in Lombardia. E come diceva Nanni Moretti, ‘mi si nota di più se vengo o se non vengo?’, è proprio il silenzio del ministro dello Sviluppo economico che diventa elemento qualificante del confronto in atto nella Lega. Un confronto destinato a diventare sempre più aspro e pesante tra le due anime del Carroccio: quella che vuole solo urlare nelle piazze e quella che pensa al sodo, a comandare e decidere per davvero.