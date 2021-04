Visa, nel 2020 carbon neutrality, obiettivo zero emissioni entro 2040 (Di giovedì 22 aprile 2021) MILANELLO (ITALPRESS) – Visa ha annunciato di aver ottenuto nel 2020 la carbon neutrality in tutte le proprie attività operative e di voler raggiungere l’obiettivo di zero emissioni entro il 2040. Visa ha inoltre definito una strategia per diventare azienda “climate positive” grazie a nuove partnership e a numerose iniziative volte a supportare il commercio sostenibile e la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.“Visa è al lavoro per creare un futuro più sostenibile”, ha commentato Al Kelly, Chairman e Chief executive officer di Visa. “Il nostro impegno per raggiungere zero emissioni, unitamente ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) MILANELLO (ITALPRESS) –ha annunciato di aver ottenuto nellain tutte le proprie attività operative e di voler raggiungere l’diilha inoltre definito una strategia per diventare azienda “climate positive” grazie a nuove partnership e a numerose iniziative volte a supportare il commercio sostenibile e la transizione verso un’economia a bassediio.“è al lavoro per creare un futuro più sostenibile”, ha commentato Al Kelly, Chairman e Chief executive officer di. “Il nostro impegno per raggiungere, unitamente ...

Advertising

Tele_Nicosia : Visa, nel 2020 carbon neutrality, obiettivo zero emissioni entro 2040 - blogsicilia : #notizie #sicilia Visa, nel 2020 carbon neutrality, obiettivo zero emissioni entro 2040 - - nestquotidiano : Visa, nel 2020 carbon neutrality, obiettivo zero emissioni entro 2040 - DirettaSicilia : Visa, nel 2020 carbon neutrality, obiettivo zero emissioni entro 2040, - IlModeratoreWeb : Visa, nel 2020 carbon neutrality, obiettivo zero emissioni entro 2040 - -

Ultime Notizie dalla rete : Visa nel Visa entra nei piccoli negozi con myPos e Vidra Con Visa gli esercenti e le Pmi potranno usufruire del terminale myPOS Go , insieme ad una carta business Visa inclusa nel pacchetto. Vidra è la piattaforma per la creazione di un ecommerce che offre ...

Investire oggi nel mercato delle criptovalute è davvero conveniente? Specialmente viste le impannate che questo tipo di prodotto ha effettuato nel corso degli ultimi ... grazie all'interessamento di Visa e per via di Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook il quale ...

Visa, nel 2020 carbon neutrality, obiettivo zero emissioni entro 2040 La Sicilia Visa entra nei piccoli negozi con myPos e Vidra Gli esercenti e le Pmi possono usufruire del terminale myPOS Go, insieme ad una carta business Visa, e della piattaforma semplificata per l'ecommerce ...

Visa, nel 2020 carbon neutrality, obiettivo zero emissioni entro 2040 MILANELLO (ITALPRESS) – Visa ha annunciato di aver ottenuto nel 2020 la carbon neutrality in tutte le proprie attività operative e di voler raggiungere l’obiettivo di zero emissioni entro il 2040. Vis ...

Congli esercenti e le Pmi potranno usufruire del terminale myPOS Go , insieme ad una carta businessinclusapacchetto. Vidra è la piattaforma per la creazione di un ecommerce che offre ...Specialmente viste le impannate che questo tipo di prodotto ha effettuatocorso degli ultimi ... grazie all'interessamento die per via di Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook il quale ...Gli esercenti e le Pmi possono usufruire del terminale myPOS Go, insieme ad una carta business Visa, e della piattaforma semplificata per l'ecommerce ...MILANELLO (ITALPRESS) – Visa ha annunciato di aver ottenuto nel 2020 la carbon neutrality in tutte le proprie attività operative e di voler raggiungere l’obiettivo di zero emissioni entro il 2040. Vis ...