Violenza sulle donne, case di accoglienza: nuovo bando del Comune di Napoli (Di giovedì 22 aprile 2021) “Siamo davvero soddisfatti di essere riusciti ad erogare il servizio di accoglienza a donne vittime di Violenza fino alla pubblicazione del nuovo bando e riuscire a proseguire il servizio senza interruzioni. Quando l’erogazione dei fondi e’ come quello per le case di accoglienza si ha la possibilità di fare una programmazione e riuscire, in questo modo, ad assicurare il servizio senza interruzioni. Per i CAV, invece, tutto questo non avviene, i fondi assegnati non sono tali da consentirci una programmazione e garantire l’erogazione di un servizio cosi’ importante senza interruzioni. Riflettere su questi aspetti sarebbe davvero importante e necessario”. Cosi’ l’assessora alle Pari opportunita’ del Comune di Napoli, Francesca Menna, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) “Siamo davvero soddisfatti di essere riusciti ad erogare il servizio divittime difino alla pubblicazione dele riuscire a proseguire il servizio senza interruzioni. Quando l’erogazione dei fondi e’ come quello per ledisi ha la possibilità di fare una programmazione e riuscire, in questo modo, ad assicurare il servizio senza interruzioni. Per i CAV, invece, tutto questo non avviene, i fondi assegnati non sono tali da consentirci una programmazione e garantire l’erogazione di un servizio cosi’ importante senza interruzioni. Riflettere su questi aspetti sarebbe davvero importante e necessario”. Cosi’ l’assessora alle Pari opportunita’ deldi, Francesca Menna, ...

Ultime Notizie dalla rete : Violenza sulle Donna ritrovata morta in casa, svolta nelle indagini: arrestato un uomo ...condannato dal Tribunale di Sassari a quattro anni di reclusione con l'accusa di violenza sessuale ... Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica,...

"Ha visto il video di Grillo Jr ?". Salvini chiede la dimissioni della 5s ...violenza sessuale in concorso con altri tre ragazzi. Numerose le voci di condanna alle parole del fondatore del Movimento 5 Stelle. Ma c'è anche chi si è espresso in modo completamente opposto sulle ...

Grillo, i figli e la violenza sulle donne La Stampa Tutti pazzi per la prima linea di smalti di Fedez Grazie a Layla Cosmetics per aver creduto in questo progetto. Parte dei ricavati andranno a Pangea Onlus che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale” ...

Ddl Zan: una legge su misoginia e omotransfobia non è utile, ma indispensabile Che sia triste, in una società moderna ed evoluta, aver bisogno di una regolamentazione giuridica che contrasti l’ovvio è lapalissiano, che sia però necessaria lo è altrettanto.

