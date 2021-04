VIDEO Vanessa Ferrari | vola sulle note di “Bella Ciao” | Finale agli Europei! Rivediamo l’esercizio al corpo libero

(Di giovedì 22 aprile 2021)si è resa protagonista di un meraviglioso esercizio aldurante le qualificazioni degli Europei 2021 di ginnastica artistica e ha staccato il biglietto per ladi Specialità, in programma domenica 25 aprile. La Farfalla di Orzinuovi ha regalato una nuova magia sulladi “” e ha illuminato la pedana di Basilea, offrendo una prestazione di assoluta classe e sfoggiando tutto il suo talento. La bresciana ha ribadito ancora una volta di essere una delle migliore interpreti al mondo in questo attrezzo e tra tre giorni cercherà di conquistare l’ennesima meda, a sette anni di distanza dal trionfo continentale al quadrato raccolto in quel di Sòfia. La 30enne ha ben interpretato le quattro ...

Advertising

O27131057 : RT @WillBANG8: ?? Vanessa Del Rio 3 ?? @boobs_crew @TessaLynnParker @MilfsnCum @johnnywalkeryyc @latino8626 @heyholetsgo78 @knack21563 @Milf… - O27131057 : RT @WillBANG8: ?? Vanessa Del Rio 6 ?? @boobs_crew @TessaLynnParker @MilfsnCum @johnnywalkeryyc @latino8626 @heyholetsgo78 @knack21563 @Milf… - Motym14 : RT @ThePornographe2: Vanessa Cage & Natasha Nice - #threesome sex?? @Vanessacage_ @BeNiceNatasha ?????? - Motym14 : RT @ThePornographe2: Vanessa Cage & Natasha Nice - #threesome sex?? @Vanessacage_ @BeNiceNatasha ?? ?????? - sl92130 : RT @VanessaHotSex1: i miei video porno ?? in cambio di un regalino ? Vanessa, 31 anni, italiana. Sono porca e sempre arrapata. mi piace fa… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Vanessa

Sky Tg24

... determinata e integerrima paladina della legge, interpretata dall'attrice puglieseScalera,... L., Michele Giannotta della Pro Loco, la Bludi Geo Coretti e l'attrice Lia Trivisani. Le ...Prima di Cole,Hudgens era stata per quasi nove anni con l'attore Austin Butler . La storia era finita nel 2019. Schiaccia play sulqui sotto per ripercorrere carriera e vita ...Make Up My Mind è uno dei primi brani che ho scritto quando ho cominciato a comporre il nuovo album Modern Age. A Novembre 2019, avendo fissata una lunga tournée in Olanda e Germania, decido di andare ...Oggi, mercoledì 21 aprile 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata di Uomini e Donne. Dopo la sfilata delle dame del parterre over, i riflettori saranno puntati su Gemma Galgani ...