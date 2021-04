VIDEO Milano-Bayern Monaco 80-69, highlights e sintesi. L’Olimpia vola sul 2-0 nei quarti di Eurolega! (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Olimpia Milano ha sconfitto il Bayern Monaco per 80-69 nella gara-2 dei quarti di finale di Eurolega. I meneghini si sono imposti con grande carattere tra le mura amiche del Mediolanum Forum e si sono portati sul 2-0 nella serie. Dopo aver vinto gara-1 sulla sirena, rimontando dal -17, oggi i ragazzi di coach Ettore Messina hanno conquistato il successo in maniera più agevole, scappando via subito e gestendo poi il vantaggio. AlL’Olimpia Milano serve un’altra vittoria per qualificarsi alla Final Four, ora la serie si trasferisce in Germania. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Olimpia Milano-Bayern Monaco 80-69, gara-2 dei quarti ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021)ha sconfitto ilper 80-69 nella gara-2 deidi finale di Eurolega. I meneghini si sono imposti con grande carattere tra le mura amiche del Mediolanum Forum e si sono portati sul 2-0 nella serie. Dopo aver vinto gara-1 sulla sirena, rimontando dal -17, oggi i ragazzi di coach Ettore Messina hanno conquistato il successo in maniera più agevole, scappando via subito e gestendo poi il vantaggio. Alserve un’altra vittoria per qualificarsi alla Final Four, ora la serie si trasferisce in Germania. Di seguito ilcon glie ladi Olimpia80-69, gara-2 dei...

Advertising

caritas_milano : Al campo di #Lipa le condizioni igienico-sanitarie restano drammatiche. 30 bagni chimici 10 lavandini e 5 docce pe… - caritas_milano : Grazie al vostro prezioso sostegno siamo riusciti a donare una nuova ambulanza per curare i rifugiati del campo di… - GDF : #GDF #Milano: #sequestrate 5 milioni di mascherine stoccate in un deposito clandestino in pieno centro. #NoiconVoi - anna_maria_alt : Loro se non mi sbaglio, si sono lasciati perché lei è andata a Milano e le cose si sono complicate per la vita che… - Nanenmonio1 : RT @bisagnino: Inchiesta choc: “All’ospedale Buzzi di Milano sperimentarono il vaccino su bimbi disabili senza consenso informativo” (Video… -