VIDEO | Il Paese Interiore: un viaggio dentro ciascuno, oltre ogni provenienza (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Paese Interiore è il docufilm realizzato da Luca Calvetta e Massimiliano Curcio, due ragazzi che sisono interrogati su quanti volti e quali colori abitano il nostro Paese Interiore. In una terra reale emetafisica insieme, una regione che si disvela soltanto a chi sa decifrarne i codici segreti, Il PaeseInterirore mostra la Calabria come una mappa del futuro di ogni luogo dove ci si interroga sul confinetra l’andarsene e il tornare, tra la bellezza e il dolore. Il Paese interiore è un viaggio dentro ciascuno,oltre ogni provenienza. Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Paese Interiore è il docufilm realizzato da Luca Calvetta e Massimiliano Curcio, due ragazzi che sisono interrogati su quanti volti e quali colori abitano il nostro Paese Interiore. In una terra reale emetafisica insieme, una regione che si disvela soltanto a chi sa decifrarne i codici segreti, Il PaeseInterirore mostra la Calabria come una mappa del futuro di ogni luogo dove ci si interroga sul confinetra l’andarsene e il tornare, tra la bellezza e il dolore. Il Paese interiore è un viaggio dentro ciascuno,oltre ogni provenienza.

Advertising

amendolaenzo : Non si può stare al #Governo e fare opposizione allo stesso tempo. Questa maggioranza ha deciso di unirsi per super… - Tg1Rai : Da lunedì si volta pagina e l'Italia prova a ripartire. La maggior parte del Paese torna in #zonagialla. Nuove rego… - fleinaudi : “Ma è mai possibile che in Italia ci si divida tra le 22 e le 23? Pensiamo invece che di ristori e di blocco dei li… - ohmycolfer_ : RT @giornalistiOOC: siamo un paese di esauriti - Baidoanews : La gente è nervosa e il paese è sull'orlo di uno scontro armato. @M_Farmaajo deve essere cacciato dalla Somalia al… -