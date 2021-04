Viaggiare inquina? Teresa Agovino ci spiega come prendere l’aereo senza sentirsi in colpa

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 aprile 2021) «Non mi piacciono i titoloni, preferisco definirmi artigiana della sostenibilità». Teresa Agovino fa la modesta eppure di qualifiche ed esperienze da sfoggiare nel curriculum ne ha più che abbastanza per potersi definire un’esperta: laureata in Ingegneria Ambientale, è una consulente di turismo sostenibile che ha viaggiato nel Sud del mondo lavorando con cooperazioni e progetti per le comunità locali ed è auditor internazionale per le Nazioni Unite ovvero si occupa di certificare strutture e attività per la loro sostenibilità sociale, ambientale ed economica. In poche parole, esamina hotel, tour operator e attività per capire quali impatti generano sul territorio e come cercano di mitigarli o ridurli. Grazie a persone come lei abbiamo più strumenti per valutare dove alloggiare e a quali organizzazioni affidarci per i nostri viaggi.