Italpress : Vespa supera il traguardo dei 19 milioni di esemplari prodotti - VigilanzaT : #AscoltiTv #21aprile. La fiction di Raoul Bova supera Ulisse. D'Urso batte Matano. Costanzo domina Vespa. Matrimoni… -

La Sicilia

Da tempoha largamente superato la sua funzione di mezzo per il commuting facile ed elegante per diventare un brand globale, un simbolo della tecnologia e dello stile italiani, capace di ...GS è lo scooter più elegante mai costruito e segna una svolta perche per la prima voltai 100 km/h, per la prima volta adotta 4 marce e monta cerchi da 10 pollici. 1964. Nasce il ...(Teleborsa) - Vespa festeggia 75 anni e raggiunge lo straordinario traguardo dei 19 milioni di esemplari prodotti a partire dalla primavera del 1946. La Vespa che celebra i 19 milioni è una GTS ...Superato il traguardo dei 19 milioni di esemplari prodotti. Per l'occasione Piaggio presenta una serie speciale Vespa 75th ...