Vertenza campana sulle indennità per i medici del 118 verso la soluzione

(Di giovedì 22 aprile 2021) Si vala conclusione delladel personale del servizio 118 in Campania. La Regione ha lavorato in questi giorni ad alcune ipotesi, in “un contesto di legittimità degli atti” fanno sapere da Palazzo Santa Lucia, che “potrebbero risolvere la vicenda”. È in corso una interlocuzione con la procura regionale della Corte dei Conti, e nel contempo, nell’ambito dell’apposito tavolo di concertazione, è in corso di definizione il nuovo Accordo integrativo regionale. “È stato un lavoro difficile, complicato, portato avanti per settimane. Abbiamo fiducia – ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – che si possa concludere positivamente”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

