Verona | ritrovato vivo l’anziano disperso da ieri sera

(Di giovedì 22 aprile 2021)– Poco dopo le 8 di questa mattina è statol’84enne di Ala, in provincia di Trento,dal pomeriggio dia Erbezzo. L’uomo, che era rimasto bloccato con l’auto nei pressi di malga Lessinia, si era allontanato a piedi forse per chiedere aiuto a qualcuno della zona. Le operazioni di ricerca (Search And Rescue) sono partite in tardata, dopo che i familiari fino all’imbrunire lo avevano cercato sulla strada che percorreva abitualmente. I Vigili del fuoco hanno messo in campo 10 unità e 5 mezzi, tra cui l’unità con i droni (SAPR) e un elicottero per la ricerca notturna, supportati dai Carabine dagli uomini del soccorso alpino. La svolta è avvenuta quando l’attenzione è stata catturata da alcune impronte nella neve. Le tracce sono state seguite ...