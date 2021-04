'Vergogna Raggi, da due mesi non riesco a seppellire mio figlio': la rabbia del deputato Pd Andrea Romano (Di giovedì 22 aprile 2021) 'Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 aprile 2021) 'Oggi sono 2che mioDario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, ...

claudicantep : Questo è un Paese che non sa cosa significa civiltà e rispetto, neppure per i defunti. E direi a @lucianonobili che… - Gresy73 : Il dem Romano a Raggi: 'Vergogna, non riesco a seppellire mio figlio' - nuccia20 : RT @NatMarmo: @AndreaRomano9 @virginiaraggi Mi spiace tanto @AndreaRomano9 ?? le porgo le mie più sentite condoglianze. Sulla Raggi meglio… - FerranteViola : RT @Adnkronos: A due mesi dalla scomparsa del figlio, il dem Romano scrive a #Raggi: 'Non riesco a seppellirlo. Ama non dà alcun tempo, ver… - dasivo : RT @Adnkronos: A due mesi dalla scomparsa del figlio, il dem Romano scrive a #Raggi: 'Non riesco a seppellirlo. Ama non dà alcun tempo, ver… -