Verdetto Chauvin. Un passo avanti sofferto e importante, ma cosa significa per l'America? (Di giovedì 22 aprile 2021) Niente equilibrismi. La sentenza del processo all'ex poliziotto Derek Chauvin, accusato di aver causato la morte di George Floyd il 25 maggio scorso, è andata dritta in una direzione, riconoscendo l'imputato colpevole di omicidio preterintenzionale e colposo per una pena che può arrivare a 40 anni di prigione. La reazione generale della nazione è stata di sollievo. Quello a Chauvin era diventato il processo esemplare, in cui l'America doveva dimostrare e ribadire la sua propensione per una retta amministrazione della giustizia, a fronte delle disparità che tutti i cittadini conoscono, sia che fingano o meno di non vedere. A questo proposito il primo dato evidente che emerge dalla vicenda di George Floyd è che la mobilitazione popolare, con le sue distorsioni, con la pletora di approfittatori e violenti, con gli errori e le ...

