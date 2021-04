Velletri | trovato pirata della strada | “Ha investito e ucciso 68enne senza fissa dimora”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Dovrà rispondere di omicidiole il 50enne accusato di averRoberto Tesseri,, lo scorso febbraio a. L’uomo è stato individuato dai carabinieri dopo un lungo lavoro di analisi delle telecamerezona, che hanno consentito di risalire alla Renault Clio e al suo guidatore. Il 50enne, residente a, è già stato sentito dagli investigatori e l’auto è stata messa sotto sequestro degli inquirenti. Era la notte tra il 23 e il 24 febbraio quando ilTesseri venne travolto dall’autoin via Ariana all’incrocio con via San Biagio, proprio in prossimità del cimitero comunale dove la vittima, conosciuta e benvoluta da ...

