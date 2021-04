Velletri | scovato il pirata della strada che investì ‘Bocco’ | denunciato per omicidio stradale

(Di giovedì 22 aprile 2021) È stata scoperta l’identità delche, nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, ha investito e ucciso il 67enne Roberto Tesseri, conosciuto da tutti come. Si tratta di un 50enne diincensurato. Le indagini dopo la morte diI Carabinieri sono riusciti a risalire alla sua identità grazie ad un’attenta analisi delle telecamere di sorveglianzazona adiacente al cimitero, dove è avvenuto il tragico investimento. Il 50enne è statoperle e omissione di soccorso e la sua auto è stata posta sotto sequestro. su Il CorriereCittà.

