Vele di Scampia, il cantiere è fermo: dopo 14 mesi macerie mai rimosse (Di giovedì 22 aprile 2021) Quelle due montagnelle di macerie - che viste in prospettiva sembrano un Vesuvio in miniatura - sono i resti della Vela Verde che il 20 febbraio dell'anno scorso fu presa a morsi da due macchine... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 aprile 2021) Quelle due montagnelle di- che viste in prospettiva sembrano un Vesuvio in miniatura - sono i resti della Vela Verde che il 20 febbraio dell'anno scorso fu presa a morsi da due macchine...

Giù a Genova case dighe Begato. Bucci: 'basta zone ghetto' Erano da poco passate le 17 quando la pinza dell'escavatore dei record, lo stesso che ha abbattuto parte delle vele di Scampia, ha dato il primo colpo a una delle due "dighe" di Begato ed è così che è entrata nel vivo la demolizione dell'imponente complesso di edilizia popolare sorto in Valpolcevera negli anni ...

Diga di Begato, la "supergru" inizia a mordere. Alle 17:06 il via alla demolizione GENOVA - Un panorama che a breve non sarà più lo stesso: oggi infatti è il giorno della demolizione della diga di Begato con la "supergru" pronta a demolire i piani alti della 'diga bianca' di Begato, ...

