Vela | Olympic Qualification Event | in difficoltà gli azzurri | 26° Spadoni

Proseguono le regate a Vilamoura (Portogallo), dove è in corso l'Olympic Qualification Event delle discipline singolo maschile ILCA 7 e femminile ILCA 6. Si complica il cammino degli uomini azzurri, sempre più lontani dai due pass olimpici, che vedono favoriti l'inglese Beckett e i croati Jurisic e Stipanovic. Il migliore degli italiani è Alessio Spadoni del CC Aniene, 26° con 107 punti. Poco distanti i suoi connazionali, ovvero Nicolò Villa (CV Tivano), 28° con 113 punti e Giovanni Coccoluto Giorgetti (Fiamme Gialle) 29° con 115 punti. In Gold troviamo anche Gianmarco Planchestainer (Fiamme Gialle), 39°, Dimitri Peroni (FV Malcesine) 51°, Giacomo Musone (Cn Rimini) 65° e Matteo Paulon. Solo 94° Cesare Barabino (YC Olbia), in Silver. Per quanto riguardo l'Ilca 6 femminile, al comando resta salda la ...

