Vela | Mondiali RS | X | domani comincia il duello tra Giorgia Speciale e Marta Maggetti per Tokyo | obiettivo podio per Mattia Camboni

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 aprile 2021)a Cadiz il Campionato Mondiale 2021 della classe velica olimpica RS:X, con quattro giornate di gara riservate alle regate di flotta ed il quinto giorno dedicato alle Medal Race. Si tratta dell’ultima rassegna iridata pre-olimpica ed in generale dell’ultima competizione di alto livello per il windsurf prima dell’appuntamento a cinque cerchi di2021. L’Italia è qualificata per l’Olimpiade nipponica sia in campo maschile che in quello femminile, congià certo di rappresentare il Bel Paese a Enoshima, mentre tra le donne è ancora aperto il ballottaggio tra. Unche si deciderà proprio in Andalusia, dopo un Europeo 2021 estremamente equilibrato in ...