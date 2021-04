Vanessa Ferrari | “Convincerò Casella a inserirmi nella squadra per le Olimpiadi Credo ciecamente alla convocazione”

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 aprile 2021)non è riuscita a conquistare il pass olimpico per l’Italia attraverso le qualificazioni degli Europei 2021 di ginnastica artistica. La Campionessa del Mondo 2006 si è rimessa in gioco sul concorso generale individuale, riabbracciando i quatto attrezzi dopo cinque anni, e ha dato davvero l’anima sulla pedana di Basilea. Purtroppo le è mancato qualcosa tra parallele e trave, ma ha comunque chiuso in settima posizione nell’all-around, in un contesto di livello molto elevato (erano in palio soltanto due pass a cinque cerchi, sono andatiRussia erumena Larisa Iordache, che ha beffato Martina Maggio per tre decimi). La 30enne ha incantato al corpo libero, staccando il pass per la Finale di Specialità con un ottimo 13.633 (5.7): il quarto punteggio parziale fa ben sperare in vista della gara di ...