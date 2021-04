Vandali per noia, paesi sotto assedio Ora allagano anche la palestra (Di giovedì 22 aprile 2021) di Paola Arensi Vandali in azione nella palestra della scuola di Guardamiglio. Ora è caccia ai responsabili. Negli ultimi tempi le incursioni ai danni di beni pubblici di Guardamiglio e frazione non ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 aprile 2021) di Paola Arensiin azione nelladella scuola di Guardamiglio. Ora è caccia ai responsabili. Negli ultimi tempi le incursioni ai danni di beni pubblici di Guardamiglio e frazione non ...

Problemi persino in zona cimitero, sempre a marzo, in pieno coprifuoco, dove altri vandali hanno divelto panchine in cemento e danneggiato i giochi per i bambini presenti nei parchi e che spesso ...

Droga, incendi, atti vandalici e un disabile pestato: triplice inchiesta sulla scuola ostaggio dei bulli ANCONA - La maxi indagine che ha fatto finire nei guai 10 studenti (alcuni ormai ex) dell'istituto Podesti - Calzecchi - Onesti per minacce e atti intimidatori commessi nei confronti di alcuni insegnanti è solo uno dei filoni nati dagli accertamenti eseguiti dalle forze dell'ordine all'interno della scuola di Passo Varano. Ci ...

Nuove sbarre per proteggere i boschi da vandali e discariche abusive IL GIORNO Vandali al bunker di Punta Marina "Danni ingenti alla porta" A Punta Marina, in pineta, in prossimità dello stradello vicino alla spiaggia e parallelo al mare, alcuni sconosciuti ancora una volta hanno tentato di entrare in uno dei bunker della seconda guerra m ...

Quelli che ignorano tutti i decreti: 35 denunciati a Venaria e Vinovo Le telecamere riprendono assembramenti notturni di ragazzi senza mascherine e con le bottiglie di birra in mano ...

