Vaccino Curevac “sarà la rivouzione”. Ecco perché (Di giovedì 22 aprile 2021) Alessandro Nunziati il Vaccino Curevac, potrebbe rappresentare un deciso passo in avanti a partire dalla tecnologia, che lo rende il più “moderno” e il più flessibile in termini di utilizzabilità rispetto a quelli della prima generazione. E perché potrebbe dare l’accelerazione decisiva alla campagna vaccinale. “Se arrivasse nel giro di poche settimane e funzionasse un Vaccino europeo Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 22 aprile 2021) Alessandro Nunziati il, potrebbe rappresentare un deciso passo in avanti a partire dalla tecnologia, che lo rende il più “moderno” e il più flessibile in termini di utilizzabilità rispetto a quelli della prima generazione. Epotrebbe dare l’accelerazione decisiva alla campagna vaccinale. “Se arrivasse nel giro di poche settimane e funzionasse uneuropeo Impronta Unika.

Advertising

Corriere : Arriva il quinto vaccino, è il tedesco CureVac: come funziona - fanpage : Il nuovo #vaccino potrebbe arrivare in Italia entro maggio-giugno - ilfoglio_it : L'Italia aveva investito 81 mln in ReiThera per il vaccino che stavano studiando. Ora ReiThera ha deciso di parteci… - CorriereCitta : Vaccino Curevac: cos’è, come funziona, prenotazioni e quando arriva in Italia - MarcoGi63902800 : ci mancava solo il vaccino tedesco 'CureVac', dà l'idea che dopo il vaccino si cominci a muggire! -