Vaccino Covid, Figliuolo: "Attese oltre 15 milioni di dosi a maggio" (Di giovedì 22 aprile 2021) Vaccino Covid, buone notizie quelle annunciate dal commissario Figliuolo: a maggio sono Attese altre 15 milioni di dosi Per far sì che il piano per le riaperture varato dal Governo non risulti vano, è necessaria un'accelerata all'intera campagna vaccinale del Paese. I numeri sono in crescita, ma ancora non sufficienti per poter pensare di procedere L'articolo proviene da Inews.it.

