Vaccino AstraZenca, il ministro irlandese: “L’Ue ha avviato un’azione legale”. L’azienda: “Non ne siamo a conoscenza” (Di giovedì 22 aprile 2021) L’Ue potrebbe aver avviato azione legale nei confronti di AstraZeneca. L’azienda: “Non siamo a conoscenza di questo procedimento”. BRUXELLES (BELGIO) – “L’Ue ha avviato un’azione legale nei confronti di AstraZeneca“, a dirlo è il ministro della Salute irlandese Stephen Donnelly, riportato dall’Adnkronos. Una ricostruzione che, al momento, non trova conferme da parte delL’azienda. “Non ne siamo a conoscenza – hanno fatto sapere dalla multinazionale – noi continuiamo a tenere discussioni regolari sulla fornitura con la Commissione e gli Stati Membri ”. L’Ue: “Ogni decisione verrà presa insieme agli Stati ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021)potrebbe averazionenei confronti di AstraZeneca.: “Nondi questo procedimento”. BRUXELLES (BELGIO) – “hanei confronti di AstraZeneca“, a dirlo è ildella SaluteStephen Donnelly, riportato dall’Adnkronos. Una ricostruzione che, al momento, non trova conferme da parte del. “Non ne– hanno fatto sapere dalla multinazionale – noi continuiamo a tenere discussioni regolari sulla fornitura con la Commissione e gli Stati Membri ”.: “Ogni decisione verrà presa insieme agli Stati ...

Advertising

news_mondo_h24 : Vaccino AstraZenca, il ministro irlandese: “L’Ue ha avviato un’azione legale”. L’azienda: “Non ne siamo a conoscenz… - 91Sara17 : Molto bello essere stata vaccinata con astrazenca che non è assolutamente un vaccino meno eff... Anzi no. O forse s… - Marilen97832318 : RT @colvieux: Per fortuna invece ho accettato la mia dose di vaccino #astrazenca così adesso posso coprire i turni dei colleghi malati di c… - mrbassetti : RT @colvieux: Per fortuna invece ho accettato la mia dose di vaccino #astrazenca così adesso posso coprire i turni dei colleghi malati di c… - Majden3 : RT @colvieux: Per fortuna invece ho accettato la mia dose di vaccino #astrazenca così adesso posso coprire i turni dei colleghi malati di c… -