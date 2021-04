Vaccino anti Covid, in Italia 16,2 milioni le dosi somministrate: Campania terza dopo Lombardia e Lazio (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 16.271.272 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’82,6 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 19.700.240 (13.422.240 Pfizer/BioNTech, 1.727.200 di Moderna e 4.550.800 di AstraZeneca), mentre ammonta a 4.773.616 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di Vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 6,10 di oggi. La somministrazione ha riguardato 9.409.483 donne e 6.861.789 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 3.151.041 operatori sanitari e sociosanitari, 1.947.175 soggetti fragili e caregiver, 864.903 unità di personale non ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 16.271.272 i vaccinisomministrati nel nostro Paese, l’82,6 per cento dellefinora consegnate, pari a 19.700.240 (13.422.240 Pfizer/BioNTech, 1.727.200 di Moderna e 4.550.800 di AstraZeneca), mentre ammonta a 4.773.616 il totale delle persone vaccinate a cui sono statela prima e la seconda dose di. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al-19, aggiornato alle 6,10 di oggi. La somministrazione ha riguardato 9.409.483 donne e 6.861.789 uomini. Nel dettaglio, lesono statea 3.151.041 operatori sanitari e sociosanitari, 1.947.175 soggetti fragili e caregiver, 864.903 unità di personale non ...

