Vaccini senza prenotazione nel Napoletano, l’iniziativa dell’Asl Napoli 2 Nord: chi può farlo e in quali centri (Di giovedì 22 aprile 2021) Vaccini anti-covid anche a chi non ha ancora effettuato la prenotazione sulla piattaforma regionale. Domenica 25 aprile dalle ore 9 alle 19, presso quattro centri vaccinali, l’ASL Napoli 2 Nord offrirà la vaccinazione contro il COVID19 ad accesso libero per tutti i cittadini residenti nei 32 Comuni di competenza dell’Azienda Sanitaria e aventi sopra i 60 anni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 22 aprile 2021)anti-covid anche a chi non ha ancora effettuato lasulla piattaforma regionale. Domenica 25 aprile dalle ore 9 alle 19, presso quattrovaccinali, l’ASLoffrirà la vaccinazione contro il COVID19 ad accesso libero per tutti i cittadini residenti nei 32 Comuni di competenza dell’Azienda Sanitaria e aventi sopra i 60 anni L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

borghi_claudio : @gloquenzi Io vedo solo l'effetto (non clamoroso) dei vaccini, non c'è nessun controfattuale sull'effetto delle res… - amorlupi : RT @emmevilla: ?????? C'è chi polemizza sul 'basso' numero di decessi di questa ondata rispetto alle previsioni. Ma è semplice. In blu, i dec… - AntonioBergami4 : RT @boni_castellane: È chiaro a tutti che il presupposto teorico per cui l'anno scorso senza vaccini non c'era il coprifuoco e si mangiava… - iostoconsalvini : RT @VenezianiMar: La lotteria dei vaccini - nigrumplaga : Tutto questo la dice lunga sull'eficacia dei vaccini. Se tutti i medici e gli infermieri non si vaccinano e li mand… -