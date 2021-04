Vaccini, protesta medici di base Bari: 'Poche dosi e caos': giornata di protesta #iorispettolafila (Di giovedì 22 aprile 2021) '#iorispettolafila' è la giornata di protesta della medicina generale 'contro il caos Vaccini', organizzata dalla Fimmg Bari per 'presentare l'andamento e le criticità organizzative della campagna ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 22 aprile 2021) '' è ladidellana generale 'contro il', organizzata dalla Fimmgper 'presentare l'andamento e le criticità organizzative della campagna ...

Advertising

baritoday : Caos vaccini, i medici di base lanciano la protesta online: 'Disagi organizzativi e crescente conflittualità con i… - Borderline_24 : #Covid, i medici di famiglia contro la Regione Puglia: 'Pochi #Vaccini e caos, via alla protesta'… - LaGazzettaWeb : Vaccini, protesta medici di base Bari: «Poche dosi e caos»: giornata di protesta #iorispettolafila - Telebari : Vaccini, protesta Fimmg Bari: “Caos e poche dosi”. In Puglia il primo carico Johnson & Johnson è da 12mila - #Bari… - Michele77923129 : Ricordatevi bene Oh che ci ribelliamo in maniera non violenta ma con una protesta di quelle serie o se no vincono l… -