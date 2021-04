Vaccini: in arrivo in Toscana 11mila dosi di Johnson & Johnson per over 70 (Di giovedì 22 aprile 2021) Entro domani, venerdì 23 aprile, arriveranno in Toscana le prime 11mila dosi del vaccino anti Covid della Johnson & Johnson dopo l'ok dell'Ema, l'Agenzia Europea del Farmaco. Questa nuova fornitura di Vaccini J&J, per la prima volta nella nostra regione, sarà messa a disposizione degli over 70 ovvero delle persone nate tra il 1941 e il 1951 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 aprile 2021) Entro domani, venerdì 23 aprile, arriveranno inle primedel vaccino anti Covid delladopo l'ok dell'Ema, l'Agenzia Europea del Farmaco. Questa nuova fornitura di;J, per la prima volta nella nostra regione, sarà messa a disposizione degli70 ovvero delle persone nate tra il 1941 e il 1951 L'articolo proviene da Firenze Post.

