(Teleborsa) – Il Commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha confermato che le somministrazioni di Vaccini anti Covid ha superato la soglia dei 16 milioni: in base all'ultimo aggiornamento sono infatti 16.414.981, con 4.829.220 che hanno completato l'intero ciclo vaccinale. Figliuolo, nel corso di una visita a Matera, ha anche fatto il punto sull'approvvigionamento in Italia: "dal 27 al 29 aprile arriveranno a livello nazionale oltre due milioni e mezzo di dosi e poi dal 30 aprile fino al 4-5 maggio quasi 2,6 milioni di dosi mentre a maggio le dosi potrebbero arrivare a 15 milioni". Intanto sono 16.232 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia

Vaccini Covid, superate in Italia le 16 milioni di dosi somministrate

Falconara, inietta soluzione fisiologica al posto del vaccino anti - Covid: medico di base indagato Il suo studio medico è stato perquisito, sono state acquisite documentazioni e i numeri dei lotti dei vaccini utilizzati. Leggi anche Covid, partono le vaccinazioni dal medico di base: ecco come ...

Falconara, inietta soluzione fisiologica al posto del vaccino anti-Covid: medico di base indagato Il dottor Sergio Costantini, 68 anni, sotto accusa per falso ideologico e lesioni: almeno trenta i casi sospetti. La replica: «Ho fatto solo vaccini veri, due pazienti mi accusano ma non è vero» ...

