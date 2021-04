Vaccini, allarme Iss. Brusaferro: vaccinati, attenti! Potete contagiare. Ma se è così, come si può obbligare a fare le dosi? (Di giovedì 22 aprile 2021) La raccomandazione campeggia sulla home page dell’Istituto superiore di Sanità guidato da Silvio Brusaferro nelle faq sul vaccino. E diventa un bel problema per Mario Draghi e il suo proposito di obbligare tutto il personale sanitario alla vaccinazione, con sanzioni severe. Perché alla domanda se dopo essere stato vaccinato anche con due dosi si può tornare in tutto o in parte a una vita normale, la risposta è categorica: “No”. Brusaferro spiega che “una persona vaccinata con una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione quali il distanziamento fisico, l’uso delle mascherine e l’igiene delle mani”. Navigazione articoli L'articolo proviene da City Roma ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) La raccomandazione campeggia sulla home page dell’Istituto superiore di Sanità guidato da Silvionelle faq sul vaccino. E diventa un bel problema per Mario Draghi e il suo proposito ditutto il personale sanitario alla vaccinazione, con sanzioni severe. Perché alla domanda se dopo essere stato vaccinato anche con duesi può tornare in tutto o in parte a una vita normale, la risposta è categorica: “No”.spiega che “una persona vaccinata con una o duedeve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione quali il distanziamento fisico, l’uso delle mascherine e l’igiene delle mani”. Navigazione articoli L'articolo proviene da City Roma ...

