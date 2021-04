Usura | sette fondazioni del Sud lanciano l’allarme | La variante più pericolosa èsempre la mafia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 aprile 2021)a associazioni antidel Sud hanno lanciato un grido di dolore, un appello alle autorità in generale per chiedere di accelerare le azioni di sostegno alle imprese e alle famiglie piegate dalla crisi per un sostegno all’accesso al credito, soprattutto per prevenire il fenomeno. “Fate presto ma soprattutto fate, perché nei nostri territori ladel covid esisteva già prima della pandemia e si chiama, e della sua letalità l’economia del Sud ne conosce le conseguenze da tempo immemorabile”, scrivono in una lettera aperta leantiInteresse Uomo di Potenza, Paulus di Pozzuoli (Napoli), Nashak di Teggiano (Salerno), San Matteo apostolo di Cassano allo Jonio (Cosenza), De Grisantis di Ugento (Lecce), Exodus 94 di Castellammare ...