Usa e Cina destinate alla guerra? No, ma… Il libro di Dian (UniBo) (Di giovedì 22 aprile 2021) Il processo di rinegoziazione dell’ordine fa emergere quanto il ruolo cinese non sia descrivibile attraverso una dicotomia tra potenza revisionista e potenza di status quo. In alcuni settori la Cina è descrivibile come una potenza favorevole allo status quo. Gli esempi più evidenti sono deterrenza nucleare, il regime di non proliferazione o il contributo alle Nazioni Unite. In altri settori, Pechino ha assunto un atteggiamento di resistenza al cambiamento, mirato a frenare un’evoluzione in direzione liberale-solidarista, in particolare opponendosi alla legittimazione di interventi ispirati alla Responsabilità di Proteggere o all’intervento umanitario. Allo stesso tempo, gli aspetti di contestazione dell’ordine sono significativi e diffusi. Gli esempi più significativi sono quelli riguardanti il tentativo di erodere i meccanismi di ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 aprile 2021) Il processo di rinegoziazione dell’ordine fa emergere quanto il ruolo cinese non sia descrivibile attraverso una dicotomia tra potenza revisionista e potenza di status quo. In alcuni settori laè descrivibile come una potenza favorevole allo status quo. Gli esempi più evidenti sono deterrenza nucleare, il regime di non proliferazione o il contributo alle Nazioni Unite. In altri settori, Pechino ha assunto un atteggiamento di resistenza al cambiamento, mirato a frenare un’evoluzione in direzione liberale-solidarista, in particolare opponendosilegittimazione di interventi ispiratiResponsabilità di Proteggere o all’intervento umanitario. Allo stesso tempo, gli aspetti di contestazione dell’ordine sono significativi e diffusi. Gli esempi più significativi sono quelli riguardanti il tentativo di erodere i meccanismi di ...

