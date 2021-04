Usa, Dipartimento Tesoro invia sesta tranche di assegni di stimolo a economia (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito della legge firmata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sugli aiuti all’economia contro la crisi del Covid, il Dipartimento del Tesoro Usa, l’IRS, l’ufficio delle imposte e il Fisco americano hanno annunciato l’invio di una sesta tranche di assegni di stimolo all’economia da 1.400 dollari, per un totale di due milioni di dollari di pagamenti. I nuovi assegni includono 700mila persone che hanno recentemente presentato le dichiarazioni dei redditi 2020. Con questa ultima tranche, il numero totale di pagamenti erogati ammonta a circa 161 milioni. (Foto: Carlee Dittemore / Unsplash) Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito della legge firmata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sugli aiuti all’contro la crisi del Covid, ildelUsa, l’IRS, l’ufficio delle imposte e il Fisco americano hanno annunciato l’invio di unadidiall’da 1.400 dollari, per un totale di due milioni di dollari di pagamenti. I nuoviincludono 700mila persone che hanno recentemente presentato le dichiarazioni dei redditi 2020. Con questa ultima, il numero totale di pagamenti erogati ammonta a circa 161 milioni. (Foto: Carlee Dittemore / Unsplash)

