Uomini e Donne, anticipazioni oggi 22 aprile 2021: ecco cosa è successo tra Eugenia e Massimiliano (Di giovedì 22 aprile 2021) Tutto pronto per un'altra puntata di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. Il dating show di Canale 5 torna, puntualissimo, alle 14:45 con tantissime novità. Scopriamo insieme, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, cos'accadrà nella puntata di oggi! I telespettatori non vedono l'ora di scoprire quel che è successo tra Eugenia e Massimiliano. La bella corteggiatrice aveva deciso di lasciare il programma perché il tronista non le dava le attenzioni di cui aveva bisogno: Eugenia avrà deciso di restare? Pare che i due siano usciti insieme e che lei sia tornata sui propri passi. Proprio per questa uscita Massimiliano ha lasciato a casa Vanessa: con la quale c'era stato un bacio. Era stata infatti proprio Maria De Filippi ...

