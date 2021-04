Un'oasi portatile per poter respirare: la provocazione di un'artista belga per il clima (Di giovedì 22 aprile 2021) Si chiama Alain Verschueren e con il suo casco serra gira per le strade di Bruxelles per sensibilizzare sul cambiamento climatico, anche in tempi di pandemia All'interno del casco ci sono piante aromatiche per profumare l'aria Leggi su it.mashable (Di giovedì 22 aprile 2021) Si chiama Alain Verschueren e con il suo casco serra gira per le strade di Bruxelles per sensibilizzare sul cambiamentotico, anche in tempi di pandemia All'interno del casco ci sono piante aromatiche per profumare l'aria

Advertising

MashableItalia : Ci servirà un’oasi portatile per respirare se non facciamo nulla per il pianeta: la provocazione di un artista belg… - manologuns : RT @LeonardoPanetta: Contro il logorio della vita moderna, fare come questo belga che si è inventato una piccola oasi portatile da passeggi… - llemj : RT @LeonardoPanetta: Contro il logorio della vita moderna, fare come questo belga che si è inventato una piccola oasi portatile da passeggi… - PilarGGranja : RT @LeonardoPanetta: Contro il logorio della vita moderna, fare come questo belga che si è inventato una piccola oasi portatile da passeggi… - LeonardoPanetta : Contro il logorio della vita moderna, fare come questo belga che si è inventato una piccola oasi portatile da passe… -

Ultime Notizie dalla rete : oasi portatile La Terra, una storia intima ... I cellulari? "oggi un singolo dispositivo elettronico portatile contiene oltre sessanta metalli ... le discariche di cellulari sono miniere, oasi minerarie, al punto che "possono contenere trenta volte ...

La Terra, una storia intima ... I cellulari? "oggi un singolo dispositivo elettronico portatile contiene oltre sessanta metalli ... le discariche di cellulari sono miniere, oasi minerarie, al punto che "possono contenere trenta volte ...

Queste sono le 5 migliori piscine per giardino e fuori terra Elle Decor La nostra vita in un sensore: a cominciare dall'aria che respiriamo Il rilevatore di fumo e monossido di carbonio tace, ed è un buon segno dato che lancia allarmi acusticamente laceranti quando percepisce qualcosa che non va, mentre il sensore portatile registra ... e ...

... I cellulari? "oggi un singolo dispositivo elettronicocontiene oltre sessanta metalli ... le discariche di cellulari sono miniere,minerarie, al punto che "possono contenere trenta volte ...... I cellulari? "oggi un singolo dispositivo elettronicocontiene oltre sessanta metalli ... le discariche di cellulari sono miniere,minerarie, al punto che "possono contenere trenta volte ...Il rilevatore di fumo e monossido di carbonio tace, ed è un buon segno dato che lancia allarmi acusticamente laceranti quando percepisce qualcosa che non va, mentre il sensore portatile registra ... e ...