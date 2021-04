Unità cinofila di Nettuno, l’arma in più della Polizia: i cani War e Enduro trovano armi e droga (FOTO) (Di giovedì 22 aprile 2021) Questa mattina la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne di Fondi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine e ricettazione. I poliziotti del locale Commissariato, insieme con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e con due Unità cinofile della Squadra Cinofili di Nettuno (RM), hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo, che annovera precedenti di Polizia per reati di droga. Grazie al fiuto dei cani War ed Enduro, è stato possibile ritrovare armi e droga, occultate in parte nel sistema fognario dell’abitazione e in parte nel giardino. Recuperato oltre un chilo di marijuana, 9 chili di hashish e 5 chili di cocaina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021) Questa mattina ladi Stato ha tratto in arresto un 46enne di Fondi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione diclandestine e ricettazione. I poliziotti del locale Commissariato, insieme con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e con duecinofileSquadra Cinofili di(RM), hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo, che annovera precedenti diper reati di. Grazie al fiuto deiWar ed, è stato possibile ritrovare, occultate in parte nel sistema fognario dell’abitazione e in parte nel giardino. Recuperato oltre un chilo di marijuana, 9 chili di hashish e 5 chili di cocaina ...

