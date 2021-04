Unisa, si torna in presenza: il Rettore Loia chiede pazienza e rispetto delle regole – VIDEO (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – L’e-learning diventa un percorso parallelo per integrare ed innovare la didattica rivolta agli studenti dell’Università di Salerno. È quanto sostiene il Rettore Vincenzo Loia, annunciando dalla prossima settimana la ripresa in presenza delle lezioni, ma al contempo, confermando che chi è impossibilitato a recarsi fisicamente al Campus potrà seguire in modalità a distanza i corsi. Anche durante il periodo di lockdown, Unisa non ha mai fermato investimenti e lavori per creare nuove aule e laboratori a servizio della didattica tradizionale, ma è ora determinata a proseguire sul percorso parallelo che garantisce agli studenti modalità innovative di apprendimento. Il Rettore chiede ancora uno sforzo di pazienza ai ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – L’e-learning diventa un percorso parallelo per integrare ed innovare la didattica rivolta agli studenti dell’Università di Salerno. È quanto sostiene ilVincenzo, annunciando dalla prossima settimana la ripresa inlezioni, ma al contempo, confermando che chi è impossibilitato a recarsi fisicamente al Campus potrà seguire in modalità a distanza i corsi. Anche durante il periodo di lockdown,non ha mai fermato investimenti e lavori per creare nuove aule e laboratori a servizio della didattica tradizionale, ma è ora determinata a proseguire sul percorso parallelo che garantisce agli studenti modalità innovative di apprendimento. Ilancora uno sforzo diai ...

