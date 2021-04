Una Vita, anticipazioni oggi 22 aprile: Santiago arrestato (Di giovedì 22 aprile 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 22 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Mendez indaga sull’incidente avuto da Felipe mentre stava andando a testimoniare contro Andrade. L’ispettore metterà le manette a Santiago. Marcia fornirà un alibi al marito? Santiago viene arrestato per l’incidente di Felipe. Marcia decide di mentire e di fornirgli un alibi, come il marito le aveva Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 aprile 2021)“Una”, puntata del 222021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Mendez indaga sull’incidente avuto da Felipe mentre stava andando a testimoniare contro Andrade. L’ispettore metterà le manette a. Marcia fornirà un alibi al marito?vieneper l’incidente di Felipe. Marcia decide di mentire e di fornirgli un alibi, come il marito le aveva Articolo completo: dal blog SoloDonna

