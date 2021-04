Una vita anticipazioni | Felicia scopre di Maite e Camino?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 aprile 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani 23 aprile 2021 su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Domani in onda la seconda parte dell’episodio 1158. Come avrete visto Mendez sta indagando per capire chi ha investito Felipe ed è convinto che in qualche modo Andrade dal carcere abbia ordinato questo tentato omicidio o una sorta di avvertimento. Mendez non sa se anche Santiago in qualche modo può essere coinvolto e ne va a parlare in ospedale con Felipe e con Genoveva. Nonostante i litigi dei giorni precedenti, la donna è al capezzale di Felipe e non lo perde di vista. Ma chi è stato a far investire Felipe? Vediamo leper scoprire maggiori dettagli. Una: la trama di domani 23 aprile 2021 Mendez chiede a Felipe di parlagli di quello ...